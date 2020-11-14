Büyükşehir on binlerce oğul otu ve tıbbi nane verecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir on binlerce oğul otu ve tıbbi nane verecek

14.11.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:19
Büyükşehir on binlerce oğul otu ve tıbbi nane verecek

Tarımsal kalkınmaya destek sunan Büyükşehir Belediyesi, on binlerce oğul otu ve tıbbi naneyi çiftçiye ücretsiz bir şekilde verecek.

Tarımsal kalkınmaya destek sunan Büyükşehir Belediyesi, on binlerce oğul otu ve tıbbi naneyi çiftçiye ücretsiz bir şekilde verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tarımsal kalkınma destekleri aralıksız sürüyor. Yüzde 50 hibeli ceviz, cennet hurması ve kivi fidanı başvurularını alan Büyükşehir, melisa(Oğul otu) ve tıbbi nane başvurularını almaya başladı. Sekapark AŞ ve çiftçiler arasında imzalanacak sözleşme ile ücretsiz bir şekilde verilecek olan oğul otu ve tıbbi nanenin hasadı, çiftçiler tarafından yapılırken alımı yine Sekapark AŞ tarafından yapılacak.

Alım garantili sözleşme ile tıbbi nane ve oğul otu fideleri dekara 3 bin adet ücretsiz olarak verilecek. Çiftçiler üretim aşamasında işçiliğini yapacak ve her aşamada sözleşme gereği ücretlerini alacak. Alım garantili destek çiftçiye güven verirken Kocaeli'nin tarımsal kalkınmasına da büyük destek sunacak. Tamamen ücretsiz verilecek olan oğul otu ve tıbbi nane için başvuruları Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne yapılacak. Başvurusu sırasında güncel ÇKS belgesi, ikametgah ve nüfus kağıdı fotokopisi istenecek. Tarla kiralık ise 5 yıllık kira sözleşmesi ve tapu fotokopisinin bulunması gerekiyor. Başvuru yapabilmek için minimum 10 dönümlük alanın gösterilmesi gerekiyor.

Öte yandan Büyükşehir, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı desteği verecek. Başvurular 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi ya da çiftçi belgelerini getirmeleri gerekiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mersin ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinden dayanışma örneği
Mersin ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinden dayanışma örneği
Ön ödemeli kart ile fatura tahsilatı hizmeti başlattı
Ön ödemeli kart ile fatura tahsilatı hizmeti başlattı
Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı
Rahatlığın ön planda olduğu 360 derece koleksiyonu görücüye çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Mert Fırat Didem Soydan Hazar Ergüçlü
Spor Samatta Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Türk Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir on binlerce oğul otu ve tıbbi nane verecek - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 11:26:25. #1.14#
title