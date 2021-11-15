Büyükşehir Okçusu Türkiye üçüncüsü oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir Okçusu Türkiye üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Büyükşehir Okçusu Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

ANTALYA (İHA) - Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi. 52 sporcunun katıldığı mücadelede Muğla Büyükşehir Belediye sporcusu Semray Taş Özer Türkiye 3'ncüsü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi. 52 sporcunun mücadele ettiği organizasyona Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5 sporcu ile katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Semray Taş Özer Makaralı Yay Kadınlar Kategorisinde Türkiye 3'ncüsü oldu. Semray Taş Özer ve Mustafa Gürbüz'den oluşan Makaralı Yay Mix Takımı da Türkiye 3'ncüsü oldu. - MUĞLA

Büyükşehir Okçusu Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı

Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı

 Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi

Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi

 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title