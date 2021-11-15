Büyükşehir Okçusu Türkiye üçüncüsü oldu
Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.
ANTALYA (İHA) - Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi. 52 sporcunun katıldığı mücadelede Muğla Büyükşehir Belediye sporcusu Semray Taş Özer Türkiye 3'ncüsü oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi. 52 sporcunun mücadele ettiği organizasyona Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 5 sporcu ile katıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Semray Taş Özer Makaralı Yay Kadınlar Kategorisinde Türkiye 3'ncüsü oldu. Semray Taş Özer ve Mustafa Gürbüz'den oluşan Makaralı Yay Mix Takımı da Türkiye 3'ncüsü oldu. - MUĞLA
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