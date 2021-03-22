Büyükşehir okçuları 9 madalya ile döndü

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından, Antalya'da 18 Mart Şehitleri Gençler Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde gerçekleşen şampiyonaya Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımının yanı sıra 42 bölgeden 117 kulüp, 822 sporcu katıldı.

Yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen şampiyonada Ejder Söze'nin antrenörlüğünde çalışan okçuluk takımı toplamda 12 madalya kazandı. Aldıkları madalyaların 9'unu kendi klasmanlarının üstünde oluşturulan kategoride alan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Songül Lök, yarıştığı kategorilerde 3 gümüş 2 altın madalya, Hazal Burun 1 gümüş, 1 bronz madalya, Sevda Yaka 1 gümüş madalya, Emircan Haney ise, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yarışan ve çok sayıda başarıya imza atan Emircan Haney, 18 Mart Şehitleri Gençler Büyükler Türkiye Şampiyonasında gösterdiği performans ile Muğla'nın gururu oldu. Şampiyonada gösterdiği başarılı atışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Haney, 698 olan Milli Takım Barajını 704 puanla geçerek Milli Takım'a girmeye hak kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı