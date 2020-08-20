Büyükşehir Oğuzeli'ne ilk çevre yolunu kazandırıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Oğuzeli'nde ilk çevre yolu niteliğinde olacak yol çalışmasına başladı.

Bu kapsamda Devlet Bahçeli Bulvarı ve Numan Aksoy Bulvarı'nda 4 kilometrelik asfalt çalışması yapılacak.

Şehir içi ve ilçelerdeki ulaşım ağının güçlendirilmesi ve trafik akışının sağlıklı şekilde sağlanması için Büyükşehir Belediyesi yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda Oğuzeli İlçesi Devlet Bahçeli Bulvarı ile Numan Aksoy Bulvarı'nda tüm altyapı ve deplase işleri tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bulvarları birbirlerine bağlı şekilde, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bin 500 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde, Numan Aksoy Bulvarı'nda ise 2 bin 500 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde olmak üzere toplamda 4 bin metrelik yol ve asfaltlama işlemi yapacak. Yol çalışması tamamlandığında Oğuzeli ilk çevreyoluna kavuşacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalara ek olarak bulvarlara yeni bisiklet yolları ekleyecek.

OĞUZELİ'NE SON 5 SENEDE YAKLAŞIK 300 KİLOMETRELİK YENİ ASFALT!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi havaların ısınması ile açılan asfalt sezonuyla il sınırları içerisinde adeta asfalt seferberliği ilan edildi. Gazi şehrin bütün ilçelerinde çalışan Büyükşehir ekipleri yeni yolları açarken asfalt onarım ve bakımı yapıyor. Oğuzeli İlçesi'nde ise son 5 yıllık süre içerisinde köy yollarında 259 kilometrelik sathi kaplama yapılırken 37 kilometrelik sıcak asfaltlama gerçekleştirdi. Ayrıca ilçe yollarının bakım ve onarımına 85 bin ton asfalt kullandı, 256 bin metrekarelik yeni kilit taşı döşedi.

Kaynak: Bültenler