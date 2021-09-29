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BÜYÜKŞEHİR ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Habermetre - Haberler | Toplum
BÜYÜKŞEHİR ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Eğitime her zaman büyük destek veren ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için önemli projeleri hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için de harekete geçti.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Eğitime her zaman büyük destek veren ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için önemli projeleri hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için de harekete geçti.

Şehir dışından kente gelerek üniversite hayatına adım atan ancak henüz yurt ve ev bulamadıkları için konaklama sorunu yaşayan öğrencilere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kapılarını açtı. Bu kapsamda; Tekirdağ'a üniversite eğitimi almak için gelen öğrenciler, kendilerine kalıcı bir yer buluncaya kadar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu yerlerde geçici olarak misafir edilecek.

Tekirdağ'a üniversite eğitimi almak için gelen öğrencilerin yaşadığı barınma sıkıntısına kayıtsız kalamayacaklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Ailelerinden uzakta yeni bir hayata başlarken öğrencilerimizin yaşadığı barınma sıkıntısına çözüm olmak için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, il dışından Tekirdağ'ımıza üniversite eğitimi almak için gelen evlatlarımızı, kalıcı bir yer buluncaya kadar Büyükşehir Belediyemizin anlaşmalı olduğu yerlerde geçici olarak misafir edeceğiz. Parlak ve güzel bir geleceğe adım atmak için eğitim hayatına başlayacak evlatlarımızın her zaman yanlarında olacağız. " dedi.

Tekirdağ'a il dışından üniversite eğitimi almak için gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrenciler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ALO 153 çağrı merkezinden, www. tekirdag. bel. tr internet adresinden ve e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

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