BÜYÜKŞEHİR ÖĞRENCİLERE SIFIR ATIK BİLİNCİ AŞILIYOR

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde yürütülen israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını ilke edinen 'Sıfır Atık Projesi' çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çalışmalar kapsamında Prof. İhsan Koz İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'ni gezdirdi.

HER ATIĞIN ÇÖP OLMADIĞINI ÖĞRENDİLER

Teknik gezi kapsamında 2021 yılı ocak ayında hizmete açılan Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'ne getirilen ilkokul öğrencileri, şehir genelinde toplanan evsel atıkların geri dönüşüm sürecine ve geri dönüşümü mümkün olmayan altıkların nasıl bertaraf edildiğine yakından şahit oldular. Soru cevap şeklinde gerçekleşen gezide, öğrenciler her atığın çöp olmadığını, atıkların sınıflarına göre ayrı ayrı toplanması gerektiğini ve bunların tekrar kullanılabileceğini öğrendiler.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi çalışmalarına özel önem vermekteyiz. Bu proje ile kağıt, plastik, metal, cam vb. kıymetli atıkların değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sera gazı salınımının azaltılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek ilkokul öğrencilerimizin Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'ni bizzat görmelerini, yapılanları yakından görmelerini istedik. Öğrencilerin konuya ilgisi, bizlerde de memnuniyet yarattı. Sıfır atık konusunda toplum bilincinin artırılması adına çalışmalarımız devam edecek" denildi.

TARİH : 19. 11. 2021

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