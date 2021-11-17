BÜYÜKŞEHİR ÖDÜLLERE DOYMUYOR

DENİZLİ (Habermetre) - Türkiye'nin En Çevreci, En Temiz ve En Sağlıklı Kenti olan, çevre ve su yönetimi projeleriyle Dünya 2'nciliği kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir ödül de Sağlıklı Kentler Birliği'nden aldı. Daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir şehir için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Bu ödüller bizleri motive ediyor" dedi. 17. 11. 2021 "Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir şehir için çalışıyoruz" Türkiye'nin En Çevreci, En Temiz ve En Sağlıklı Kenti unvanı bulunan, çevre ve su yönetimi projeleriyle Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Dünya 2'ncilği kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi, son olarak "Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı" ile Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi. Ödül töreni, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 36'ncı Olağan Meclis Toplantısı'nda gerçekleştirildi. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yanı sıra Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birlik üyesi belediyelerin başkan ve meclis üyeleri katıldı. Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı ile Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödül almaya hak kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Osman Zolan, Birlik Encümen Üyesi olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın elinden aldı. " İnsan sağlığı vazgeçilmezimiz" Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışmalarını insan ve çevre odaklı olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden gayret ettiklerini kaydetti. Başkan Osman Zolan, "Uzun yıllardan bu yana Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olan yerel yönetimlerden birisiyiz. Bu noktada birçok çalışmamız var. Çevre ve insan sağlığı her zaman vazgeçilmezimiz ve olmazsa olmazımız olmuştur" dedi. Küresel ısınmanın tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, bunu önlemek adına birçok proje yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, "İklim değişikliği ile ilgili yaptığımız çalışmalarla, burada ödüle layık görüldük. Biz ödül almak için değil, vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir çevre sunmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu projelerin böyle takdir edilmesi de bizleri mutlu ediyor" dedi. "Bu ödüller bizleri motive ediyor" İklim değişikliği ve çevre projeleriyle ödül almış olmanın kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: "İklim değişikliği ve su yönetimi projelerimizle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Dünya 2'nciliği ödülü almıştık. Sağlıklı Kentler Birliği'nden de ödül almış olmak bizleri sevindirdi. Biz hedefimize ulaşmak anlamında, daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir şehir için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Çevre çok önemli. Eğer biz çevreyi ve doğayı tahrip etmeden korursak, içindeki bütün canlılarla geleceğe aktarırsak zaten insanı yaşatmış olacağız. Bu konuda Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gayretimiz devam ediyor. Bu ödüller de bizleri motive ediyor. " . Benzer Başlıklar

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