Büyükşehir, o ilçede alt yapı çalışmalarına başladı
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Büyükşehir, o ilçede alt yapı çalışmalarına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki 268 kilometrelik altyapı hattı imalatı çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir, o ilçede alt yapı çalışmalarına başladı
20.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki 268 kilometrelik altyapı hattı imalatı çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinin altyapısını baştan sona yeniliyor. Toplamda 10 mahallede yapılacak olan çalışmalarda, 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatı yapılacak. Derince ilçesinde yapılacak olan altyapı çalışmalarına program dahilinde başlandığını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Derincemizde ihale sürecinden itibaren yapılan itirazlar sonucu, KİK (Kamu İhale Kurumu)'den gelecek olumlu haberi bekledik. Olumlu haber neticesinde çalışmalara hız kesmeden başladık. Derinceli hemşerilerim yapılacak olan çalışmalarla birlikte daha kaliteli, modern ve sağlıklı altyapıya kavuşacak. Çalışmaların Derince halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bölgede yapılacak olan altyapı çalışmalarının 2 yıl içerisinde tamamlanarak bitirilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında İSU Genel Müdürlüğü altyapı ile birlikte üstyapıyı da çalışmalarla eşzamanlı yapacak ve proje toplamda 168,5 milyon TL'ye mal olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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