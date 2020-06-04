Büyükşehir normalleşme sürecinde hijyen çalışmalarına devam ediyor
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Büyükşehir normalleşme sürecinde hijyen çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir normalleşme sürecinde hijyen çalışmalarına devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecinde de hijyen çalışmalarına ve denetimlerine devam ediyor.

04.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:23

Büyükşehir normalleşme sürecinde hijyen çalışmalarına devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecinde de hijyen çalışmalarına ve denetimlerine devam ediyor. Son olarak Büyükşehir ekipleri Şereflikoçhisar, Evren ve Gölbaşı'nda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile pazar yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sonrası normalleşme sürecinde de halk sağlığını korumaya yönelik hijyen çalışmalarına öncelik veriyor. Mart ayından bu yana kent genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in çevre ilçelerinde de yoğun bir mesai harcıyor. Ankara Zabıtası, Kent Estetiği, Sağlık İşleri ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ortak olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, pazar yerleri, otobüs ve dolmuş duraklarında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler son olarak; Şereflikoçhisar, Evren ve Gölbaşı ilçelerindeki kaymakamlık, emniyet ve hastaneler başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruşlarının yanı sıra nüfus yoğunluğunun en çok yaşandığı caddeler ve pazar yerlerinde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Ankara Zabıtası ise ilçelerde araçlarla dolaşarak sosyal mesafe kuralı için vatandaşlara önemli uyarılarda bulunurken, yüz yüze iletişimin en çok yaşandığı pazar yerlerinde hem esnafa hem de vatandaşa ücretsiz maske dağıttı. Gölbaşı ilçesindeki pazar yerlerinde maske dağıtımına katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 3 aydır Sağlık İşleri, Destek Hizmetleri, Kent Estetiği ve Zabıta Dairesi'nden oluşturduğumuz bir ekiple Ankara'nın ilçelerindeki vatandaşlarımıza koronavirüsle mücadelede yardımcı oluyoruz. İlk olarak Çubuk'tan başladık. Ardından Güdül, Ayaş, Beypazarı, Polatlı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren ve Gölbaşı'nda bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek. Bu kapsamda pazar yerlerine, çarşı esnafına maske, dezenfektan ve kolonya desteği sağlıyoruz. Seyyar dezenfekte araçlarımız da ihtiyaç ve talep halinde hemen ilaçlama çalışması yapıyor."

Büyükşehir normalleşme sürecinde hijyen çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İHA

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