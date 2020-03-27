Büyükşehir nerede, dezenfeksiyon orada
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Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel

Büyükşehir nerede, dezenfeksiyon orada

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'daki cami, çeşme, şadırvan ve lavabolar dezenfektasyon ve sıvı sabun üniteleriyle donattı.

27.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:53
Büyükşehir nerede, dezenfeksiyon orada

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'daki cami, çeşme, şadırvan ve lavabolar dezenfektasyon ve sıvı sabun üniteleriyle donattı. Toplu ulaşım araçlarına bile dezenfektan sıvı aparatları yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki billboard ve raket gibi mecraları ise, vatandaşları COVID-19'a karşı bilgilendirmek için kullanmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Koronavirüs salgınla başa çıkabilmenin yolunun farkındalık ve alınan tedbirlerden geçtiğini belirterek, "Salgın tehdidine karşı aldığımız tedbirlere her gün yenilerini ekliyoruz. Aynı zamanda bu mücadelenin en önemli parçasının farkındalık geliştirmek olduğundan hareketle halkımızı ve kamuoyunu sürekli bilgilendirmeyi de ihmal etmiyoruz" dedi.

CAMİ, ÇEŞME VE ŞADIRVANLARA ÖZEL ÜNİTE

Salgına karşı aldıkları yeni bir tedbirin ise, otobüsler, camiler, çeşme ve şadırvanların yanı sıra umuma açık yerleri de kapsadığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Camilerimizi, halkın yoğun olarak kullandığı çeşme ve şadırvanlarımızı sayıları bini bulan dezenfektasyon üniteleriyle donattık. Yanı sıra buralara sıvı sabun aparatları da yerleştirdik. Bu tedbir kapsamına şehir içi ulaşım hizmeti veren otobüslerimizi de dahil ederek, tedbirlerimizi maksimum düzeye çıkarttık" diye konuştu.

HALKIMIZIN HASSASİYETİ DE ÖNEMLİ

Başkan Sekmen, COVID-19'a karşı mücadelede Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, "Biz halkımız için yoğun bir çalışma yürütüyor, 7/24 mesai yapıyoruz. Bu salgına karşı verdiğimiz mücadeleyi inşallah başarıyla sonuçlandıracak ve bu günleri inşallah hep birlikte geride bırakacağız. Ama şunun da bilinmesinde fayda var ki; bizim aldığımız bu tedbirler kadar, halkımızın sergileyeceği hassasiyet de önemlidir. Bu bakımdan gerekmedikçe ve mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım, hayati öneme sahip 14 kurala uyalım" çağrısında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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