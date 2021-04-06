Büyükşehir, Nazım İmar Planını askıya çıkardı
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Büyükşehir, Nazım İmar Planını askıya çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükşehir, Nazım İmar Planını askıya çıkardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, Malatya'nın geleceğine yönelik önemli bir yer tutan imar planları ile ilgili önemli bir çalışma daha tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, Malatya'nın geleceğine yönelik önemli bir yer tutan imar planları ile ilgili önemli bir çalışma daha tamamlandı.

Malatya'nın Büyükşehir olmasından önceki ilçe ve belde belediyeleri tarafından yapılmış olan tüm imar planları toparlanarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan imar planlarına uygun hale getirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2014 yılında kapanan belediyelerin imar planları toparlandıktan sonra ilk etapta; 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı, 1/25 bin nazım imar planı ve kapanan belde belediyelerinin bölge bütünlüğünün sağlanması için 1/5 bin ölçekli nazım imar planı yaptırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Planlama Şube Müdürü Fuat Demir konuyla ilgili olarak verdiği bilgilerde, imar planı çalışmalarının yaklaşık 97 kurumdan görüş alınarak hazırlandığını bildirdi.

Demir, "Malatya Büyükşehir belediyesi olarak şehrimizin imarlı gelişmesine katkı sağlamak, Malatya'yı bir bütün olarak ele alıp planlı büyümesini sağlamak amacıyla imar planı çalışmalarına hız verdik. 97 ayrı kurumdan aldığımız görüşler doğrultusunda hazırladığımız imar planımız ile ilgili olarak yasal süreçleri tamamladıktan ve Belediye Meclisimiz İmar Komisyonunca değerlendirildikten sonra 2020 yılı 7. Ayında yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında kabul edilerek askıya çıkarıldı.

İmar planımız ilk askıya çıktıktan sonra, yaklaşık 2 bin civarında itiraz yapıldı. Yapılan bu itirazlar sonucunda imar planımız yeniden revize edilerek ikinci kez askıya çıkarıldı.

Şu anda askı sürecinde olan 1/5 bin ölçekli nazım imar planımız ile ilgili vatandaşlarımızın bilgi almaları için, Belediyemiz zemin katında bulunan bir odamızı bilgi verilmek üzere pandemi kurallarına uygun olarak hazırlattık. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız sıramatik cihazından sıra aldıktan sonra, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kendilerine bilgi verilecektir. İmar planımızın askı süreci tamamlandıktan sonra varsa itirazlar tekrar değerlendirilecektir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Büyükşehir, Nazım İmar Planını askıya çıkardı
Büyükşehir, Nazım İmar Planını askıya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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