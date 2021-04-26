Büyükşehir muhtarları dinlemeye devam ediyor
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Büyükşehir muhtarları dinlemeye devam ediyor

Büyükşehir muhtarları dinlemeye devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Başkan Aksoy, ziyaret ettiği mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti ve hediyelerini takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, isteklerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Aksoy, Şehzadeler ilçesine bağlı Çınarlıkuyu Mahalle Muhtarı Murat Bardak ve Tekeliler Mahallesi Muhtarı Adil Yasin'i ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Aksoy, muhtarların mahalleleri için taleplerini dinledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine yapmış oldukları hizmetlerden mutlu olduklarını ifade eden muhtarlar Bardak ve Yasin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Çınarlıkuyu Mahalle Muhtarı Murat Bardak ve Tekeliler Mahallesi Muhtarı Adil Yasin'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve hediyelerini iletti.

Kaynak: Bültenler

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