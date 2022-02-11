Manisa Büyükşehir Muhtarları Bilgilendirmeye Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarı ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan ziyaretlerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, talep ve istekleri yerinde alarak ilgili dairelere iletmeye devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Göktaşlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Mıhçıoğlu ve Saruhan Mahallesi Muhtarı İbrahim Tellioğlu'nu ziyaret ederek, Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerde yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren ekipler, ilgili dairelere iletmek üzere muhtarların taleplerini de aldı.

Teşekkürlerini İletti

Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi muhtarı İmran Güneş ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na ziyarette bulunarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetler ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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