Büyükşehir Muğla'nın Balı için imzaları attı

07.10.2019 16:04

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve S.S. Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Benzer, 95 ortağı olan kooperatifle Büyükşehir işbirliği için imzaları attı.



Kooperatif ortaklarının ürettiği Çiçek Balı, Muğla Çam Balı, Petekli Bal ve Poleni farklı büyüklükteki ambalajlarda satışa sunan S.S. Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne üretim kapasitesini ve kalitesini arttırmak amacıyla bal dozajlama modülü, polen kurutma dolabı, güvenlik bandı makinesi, krom çalışma masası desteği sağlanacak. Ayrıca kooperatifin pazar olanaklarını geliştirme ve genişletme kapsamında da Büyükşehir destek sağlayacak.



S.S. Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Benzer; "Muğla Büyükşehir Belediyesi Kooperatifler Toplantısı'ndan hemen sonra Büyükşehir ekipleri mahallemize ve kooperatifimize gelerek inceleme başlattı. İmzalanan bu protokolle üretim kapasitemiz artacak, Muğla Çam Balımız daha fazla tanınacak. Arıcılar olarak bizler ve Muğlamız kazanacak. Büyükşehir Belediyemizin bizlere maddi ve manevi destek vermesinden çok memnunuz. Başkanımız Dr. Osman Gürün'e tarıma, üreticiye verdiği önem, destek ve MELSA Şirketinde hali hazırda ürettiğimiz ürünlerin satışlarına olanak sağladıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.



Ülkelerin kalkınmasının ve milli ekonominin temelinin tarım olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir, üretici ve kooperatif işbirliği ile güç birliği yaptıklarını ve Muğla'nın kazanacağını söyledi. Başkan Gürün; "Muğla doğal ve eşsiz güzellikleri ile turizm kenti olarak bilinir. Oysa verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olan Muğla'nın topraklarından elde ettiği gelir turizm gelirlerinden fazladır. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Muğlamız Çam balı üretiminde ülkemizde birinci, dünya çam balı üretiminin de yüzde 90'ını karşılamaktadır. Arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, kooperatiflerimize destek olarak ağzımızın tadı çam balımızın üretiminin artmasını ve daha uygun koşullarda yapılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle S.S. Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'mizle protokol imzaladık. Kooperatifimize vereceğimiz destekle arıcılarımız daha kaliteli bal üretecek, daha fazla tüketiciye ulaşacak ve Büyükşehir'in yanlarında olacağını bilecekler. Vatandaşlarımız da Büyükşehir, Kooperatif iş birliği ile üretilen balı daha bir güvenle tüketecek ve ulaşabilecek. Üretici, kooperatif, Büyükşehir işbirliğini Muğlamızda her platformda hayata geçirerek büyük bir güç birliği oluşturuyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA