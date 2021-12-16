Büyükşehir MSK Kadın Basketbol Takımı, Tarsus Belediyesi'ni 66-46'lık Skorla Yendi

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lig'de Emlak Konut Spor Kulübü'nün ardından 22 puan ile ikinci sırada yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Basketbol Takımı, Tarsus Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı ile gerçekleştirdiği karşılaşmadan galip ayrıldı.

Çukurova Derbisi olarak adlandırılan ve Tarsus Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşma 66-46 Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nın galibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşmada ilk sayıyı, ev sahibi takım Tarsus Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı kaydederken; maçın ilk çeyreğini MSK Kadın Basketbol Takımı 19-16 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de oyundaki etkisini sürdüren MSK Kadın Basketbol Takımı, bu çeyreği de 43-26'lık skorla önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında üçüncü çeyreği 56-34 önde tamamlayan Büyükşehir'in Kadın Basketbol Takımı, dördüncü ve son çeyreği 66-46 önde tamamlayarak karşılaşmadan galip olarak ayrıldı.

Yayın Tarihi: 16. 12. 2021 11: 09: 33

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