Büyükşehir modern şehir için iş başında

20.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:43

Mahalle ve ilçelerin fiziki durum ve ihtiyaçlarına dönük hizmet üreten Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni durağı Antakya oldu.

Antakya Altınçay Mahallesi 75. Yıl Bulvarı yolunda beton asfalt serimine başlayacak olan Büyükşehir ekipleri, ilk olarak ana yolda trimer kazısına (asfalt söküm) başladı.

Zeminin beton asfalt serimine uygun hale gelmesi için trimer kazısının(asfalt söküm) yapıldığını ifade eden ekipler, çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak yolun kullanıma açılacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler