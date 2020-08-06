Büyükşehir modern Hatay için çalışıyor Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin 15 ilçesinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Mahalle ve ilçelerin fiziki şart ile ihtiyaçlarına dönük hizmet üreten Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi İskenderun oldu.

İskenderun Prof. Muammer Aksoy Caddesi Liman C kapısı ile otoban kavşağı arasındaki yolda beton asfalt serimine başlayacak olan Büyükşehir ekipleri, ilk olarak ana yolda trimer kazısına (asfalt söküm) başladı.

Zeminin beton asfalt serimine uygun hale gelmesi için yıpranan eski yolda trimer kazısının yapıldığını ifade eden ekipler, çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak yolun kullanıma açılacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler