Büyükşehir mobilyasını kendi üreterek tasarruf sağlıyor
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Büyükşehir mobilyasını kendi üreterek tasarruf sağlıyor

Büyükşehir mobilyasını kendi üreterek tasarruf sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gürsu'daki atölyelerinde hem kendi bünyesinde kullanacağı hem de kent merkezi ve 19 ilçede ihtiyaç duyulan kent mobilyalarını üretiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gürsu'daki atölyelerinde hem kendi bünyesinde kullanacağı hem de kent merkezi ve 19 ilçede ihtiyaç duyulan kent mobilyalarını üretiyor. Büyükşehir mobilya üretimi ile hem tasarruf sağlıyor hem de belediye bütçesine büyük katkı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın Gürsu'da bulunan atölyesinde ihtiyacı olan büro ve kent mobilyalarını kendi üreterek, tasarruf ediyor. Büyükşehir'in usta ellerinden çıkan birbirinden farklı mobilyalar Büyükşehir Belediyesi birimlerinde kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor. Ayrıca merkez ve 19 ilçede ihtiyaç duyulan kent mobilyalarını da üreten Büyükşehir Belediyesi bütçesine büyük katkı sağlıyor.

Görme Engelliler Derneği'ne destek

Son olarak Gürsu marangozhanesinde üretilen 80 masa, 50 dolap ve 30 sehpa, ihtiyacı olan belediye birimlerinde monte edildi. Ahşap kamelya, bank üretimleri de gerçekleştiren atölyede Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nin talebi karşılandı. Ekipler, derneğin bahçesine kamelya yaparak görme engelli vatandaşların daha rahat oturup, sohbet edebilecekleri bir alan oluşturdu.

İlçelere kent mobilyaları

Gürsu atölyelerinde 19 ilçede ihtiyaç duyulan kent mobilyaları özenle üretilerek talep edilen bölgelere gönderiliyor. Okul ve camilere, muhtarlıklara, resmi kurumlara kamelya, bank, piknik masası imalatı ve montajı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kaş ve Akseki'de vatandaşların yoğun kullandığı alanlara ve okullara bank ve piknik masaları monte edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Çavdır ve Kınık mahallerindeki okullara da piknik masası ve bank montajı yaptı. Çavdır Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna yerleştirilen bank ve piknik masaları öğrencileri sevindirdi. - ANTALYA

Büyükşehir mobilyasını kendi üreterek tasarruf sağlıyor
Büyükşehir mobilyasını kendi üreterek tasarruf sağlıyor
Büyükşehir mobilyasını kendi üreterek tasarruf sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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