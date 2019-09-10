Büyükşehir, Miniklerine paylaşmanın güzelliğini öğretti

10.09.2019 15:23

ÇKSM miniklerinin toplumsal sorumluluk, paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen 'İlköğretim Kardeşliği Projesi' kapsamında Büyükşehirin minikleri tarafından bağışlanan kırtasiye malzemeleri, Yunusemre ilçesinde bulunan Pelitalan İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilerle buluşturuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören miniklerin 'İlköğretim Kardeşliği Projesi' kapsamında bağışladığı kırtasiye malzemeleri, Yunusemre ilçesinde bulunan Pelitalan İlköğretim Okulu'nda sahiplerini buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen ve ÇKSM öğretmenleri, Pelitalan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Havva Ertüm ile bir araya geldi. Başkan Özcan ve personellerin okula yaptıkları ziyarette kırtasiye malzemeleri öğrencilere tek tek dağıtıldı. Başkan Özcan, tek tek sınıflara girerek öğrencilere iyi dersler diledi ve öğrencilere hediyelerini takdim etti. Öğrencilere defter, boya kalemleri, sulu boya, pastel boya, kalem kutusu, silgi, kalemtraş, yapıştırıcı, renkli kalemler, resim defteri, renkli fon kartonu, çanta, kutu oyunları, test kitapları, okuma kitapları, akıl ve zeka oyunları verilirken, anaokulu öğrencilerine ise çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.

100 Öğrenci Faydalanacak

Proje hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimiz tarafından, çocuklarımızın toplumsal sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmek; aynı zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle dayanışmak amacı ile 26 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında köy okullarındaki öğrenciler için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya merkez ilçelerimizde bulunan ÇKSM öğrencilerimiz, bağışladıkları kırtasiye malzemeleri ile destek oldular. Kampanya bitiminde toplanan yardımları Pelitalan İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören yaklaşık 100 öğrencimize teslim ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde eğitime her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Pelitalan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Havva Ertüm de, yapılan yardımın çocukları çok mutlu ettiğini belirterek, ManisaBüyükşehirBelediyeBaşkanı CengizErgün'eteşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler