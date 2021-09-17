Büyükşehir Mezbahasında TSE tescilli kesim

Dünya normlarında inşa edilmiş olan Büyükşehir Belediyesinin İzmit Mezbahası, Türkiye'de birkaç tesisten biri. Açıldığı tarihten bu yana titizlikle yürüttüğü çalışmalarının yanı sıra helal gıda sertifikasıyla hayvan kesiminin yapıldığını belgeleyerek Helal Kesim Sertifikası almaya hak kazanıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan müracaat sonucunda, uzman denetmenler tarafından denetlendikten sonra verilen sertifika, TSE helal standartlarında olduğu onay belgesidir.

HELAL SERTİFİKASI NEDİR?

Tarafsız ve yetkili bir kurum tarafından üretim sürecinin helal standartlara göre işleyip işlemediği kontrol edilmesidir. Helal sertifikası firmalara verilen onaylanmış bir belgedir. İslami kurallara göre uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen Helal belgesi uluslararası bir belgedir.

EKONOMİYE FAYDALARI

Kaliteyi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek emek, zaman ve hammadde israfını ortadan kaldırır. Sanayiyi belirli hedeflere yöneltir. Üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı olur. Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur. Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır. Yan sanayi dallarının kurulması ve gelişmesine yardımcı olur, Rekabeti geliştirir, kötü malı piyasadan siler. Can ve mal güvenliğini sağlar. Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar. Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler. Ucuzluğa yol açar ve tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.

ETLER GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETİLEBİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlanmış son teknolojik techizatlarla kesim yapabilen, 4. 300 metrekare kapalı alana sahip olan İzmit Mezbahası kent genelinde kasaplara da hizmet vererek çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Mezbahasında kesilen hayvanların etlerini vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tüketebilirler.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları ile etler saklanıp, aynı anda 200 adet büyükbaş ve küçükbaş et kesimi yapabilen kesimhane sıfır atıkla da örnek oluyor. Mezbaha biyolojik atıkları ziyan etmeden belli bir işlemden geçirilerek kesilen hayvanın boynuzundan, kanından tırnağına kadar geri dönüşümü sağlanıyor.

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