Büyükşehir Mezbahalarına Kurban Bayramı'nda Yoğun İlgi
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Büyükşehir Mezbahalarına Kurban Bayramı'nda Yoğun İlgi

Büyükşehir Mezbahalarına Kurban Bayramı'nda Yoğun İlgi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı süresinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 3 mezbaha ve 4 kesim ünitesinde 360 Büyükbaş, 719 küçükbaş hayvan kesimi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı süresinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 3 mezbaha ve 4 kesim ünitesinde 360 Büyükbaş, 719 küçükbaş hayvan kesimi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı süresinde vatandaşların sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde kurbanlarını kestirebilmeleri için hizmete sunduğu 3 mezbaha ve 4 kesim ünitesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi'nin mezbaha ve kesim ünitelerinde Kurban Bayramı süresince randevu sistemi ile kurban kesim hizmeti verildi. Kurbanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Veteriner Hekimleri kontrolünde sertifikalı uzman kasaplar tarafından titizlikle kesildi.

360 Büyükbaş, 719 küçükbaş hayvan kesimi yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe, Marmaris ve Milas Mezbaha Tesisleri ile Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ve Datça ilçelerinde bulunan kesim ünitelerinde 360 adet Büyükbaş, 719 adet ise küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. Ayrıca Kurban Bayramı süresi boyunca kurbanlık satış noktası olarak belirlenen Bayır Hayvan Pazarı ile Düğerek ve Marmaris kurban satış ünitelerinde 181 adet büyükbaş, 3 Bin 158 adet ise küçükbaş hayvan giriş çıkışı yapıldı.

COVID-19 salgınına karşı önlemler alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramında il genelinde hizmet veren 3 mezbaha ve 4 kesim ünitesinde COVID-19 salgınına karşı birçok tedbir aldı. Kurban kesim yerlerine Büyükşehir ekiplerince COVİD-19 bilgilendirme afişi, el dezenfektan stantları ve sosyal mesafe uyarıları yerleştirildi. Maske ve dezenfeksiyon dağıtımının yapılarak mezbaha ve kesim üniteleri girişlerinde vatandaşlar HES kodu sorgulaması ile tesislere alındı. Halk sağlığı açısından risk oluşturmamak ve yoğunluğun azaltılması amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gelmemeleri teşvik edildi. Ayrıca kurbanlık etler Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen hijyenik, gıda güvenliğine uygun, doğada çözünebilen yüksek, mukavemetli poşetlere konularak vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: Habermetre

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