Büyükşehir Mezarlıkların Temiz ve Bakımlı Kalması İçin Çalışıyor
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Büyükşehir Mezarlıkların Temiz ve Bakımlı Kalması İçin Çalışıyor

Büyükşehir Mezarlıkların Temiz ve Bakımlı Kalması İçin Çalışıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Mezarlıklarda temizlik yapan işçiler, şehitlikteki çalışmalarının ardından dua okudu.

Mezarlıklarda temizlik yapan işçiler, şehitlikteki çalışmalarının ardından dua okudu.

Şehit kabristanını önce temizlediler, sonra şehitlerin ruhları için dua okudular

Büyükşehir mezarlıkların temiz ve bakımlı kalması için çalışıyor

Büyükşehir vatandaşlar tarafından yoğun ziyaret edilen mezarlılarda detaylı temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mezarlıklarda çalışan Büyükşehir işçileri, şehit kabristanında dua okumayı ihmal etmedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kendi bünyesinde bulunan mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Vatandaşların kabir ziyaretlerini güvenli ve temiz bir ortamda gerçekleştirmesini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, Adana Asri Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleşirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından uygulanan çalışmada kurumuş otlar ve çalılar temizlenip, mezar taşları silinerek, kabristan içerisindeki yollar tam donanımlı araçlarla yıkandı. Asri Mezarlık'taki şehitliği de temizleyen işçiler, şehitlerin ruhları için dua okumayı da ihmal etmedi.

TOPRAK KAYMASI RİSKİ OLAN NOKTALARDA İSTİNAT DUVARI

Kabasakal Mezarlığı'nda da çalışmalarına devam eden ekipler, kabristan çevresinde toprak kayması riski olan bölgelerde istinat duvarı yapıp çalışmalarına devam ediyor. Ziyarete gelen vatandaşların ve kabirlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, toprak kayması riski olan bölgelere, 400 metre uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde, 350 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde, 100 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde ve 400 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde taş duvarlar inşa ediliyor. Kabristan giriş kapısında da yenileme çalışması gerçekleştirecek olan ekipler, mezarlık içerisinde 13. 000 metre karelik alanda parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirerek vatandaşların rahat bir ortamda kabristan ziyaretlerini gerçekleştirmesine olanak sağladı.

Kaynak: Habermetre

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