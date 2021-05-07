Büyükşehir mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıyor
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Büyükşehir mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıyor

İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN - Haberler | Yerel

Büyükşehir mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıyor Yaz mevsimi ve Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve ilçelerdeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Büyükşehir mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıyor

DENİZLİ - Yaz mevsimi ve Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve ilçelerdeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimine girilmesi ve Ramazan Bayramı öncesi tüm mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezi ile tüm ilçeler ve bağlı mahallelerindeki mezarlıklarda yabani ot temizliği yapıyor. İhtiyaç olan mezarlıklarda bakım çalışması da gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitlikleri ile kent merkezi dışındaki ilçelerde bulunan şehitlikleri de ihmal etmiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatanı için canını veren şehitlerin ebedi istirahatgahlarında da bakım, temizlik ve çiçeklendirme çalışması yapıyor.

Büyükşehir mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıyor
Büyükşehir mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıyor
Büyükşehir mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıyor
Büyükşehir mezarlıklarda bakım ve temizlik yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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