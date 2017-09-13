Büyükşehir, Medikal Sektörü İçin Şirket Kuracak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Komisyonunda, medikal sektöründen daha çok ekonomik kazanç sağlamak amacıyla "Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" adıyla kamu şirketi kurulması maddesi, komisyon tarafından oy birliğiyle kabul edilerek meclise gönderildi.



Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Komisyonunun ilk toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti. Meclisten komisyonlara havale edilen toplam 67 madde ele alındı. Komisyonlarda 3 maddeye red verilirken, 2 madde de oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi. Toplamda 64 madde ilgili komisyonlardan geçerek onaylanmak üzere meclise havale edildi.



Dünyanın 3 cerrahi el aletleri kümelenme merkezinden birisi olan Samsun'da, "Bu firmaların bir çatı altında toplanması ve kamu şirketi olarak ihalesiz iş yaparak ekonominin gelişmesi" maddesi de komisyonda görüşüldü. Medikal cerrahi el aletleri üreten firmaların Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla faaliyet göstermesini içeren madde, oy birliğiyle kabul edilerek meclise havale edildi.



Şirket kurulması hakkında belediye adına bilgi veren SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, "Cerrahi el aletleri kümelenme merkezi olarak Samsun, dünyanın 3. kümelenme merkezi. Ülkemizde tıbbi cihaz sektörü gelişti. Pazar hacmi 2,5 milyar dolar civarına geldi. Bu pazar hacminin yüzde 85'i ithalat yoluyla gideriliyor. Bunun giderilmesi ve ithalatın azalması için bir takım şeylerin yapılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz gerek kent ekonomisine destek vermek gerek imalatçılarımızın rekabet gücünü arttırmak adına Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, MEDİKÜM, Samsun Teknopark, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin de yüzde 1'er hisseyle ortak olduğu sermaye şirketini kurmak için meclise gündem sunduk. Bu karar akabinde bakanlığa onaya gidecek. Onaydan sonra da işlem devam ederek çalışmalara başlanacak" dedi.



"Şehrin sosyal ve ekonomik anlamda kalkındırmak da belediye olarak görevimiz"



Ülke ve şehir ekonomisini kalkındırmak gibi görevlerinin olduğunun da altını çizen Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, "Şehrin gündemini uzun süre meşgul eden bir konu bu. Bafra'da Medikal Aletler OSB kurulmasıyla alakalı süreç de devam ediyor. Bu ürünlerin tek elden pazarlanması için kamu şirketi olması lazım. Samsun Büyükşehir Belediyesi büyük ortaklığında paydaşlarla birlikte şirket kurulmasıyla ilgili meclis kararı almak istiyoruz. Daha sonra da bakanlar kurulu kararını bekleyeceğiz. Sağlık Bakanı'nın da Samsunlu olması şehrimiz açısından büyük bir şans. Türkiye'de değil, dünyada emek yoğun tıbbi aletlerle alakalı merkezlerde Samsun, 3. merkez konumunda. Almanya, Pakistan ve Türkiye bu sektörde söz sahibi. Samsun açısından bu çok önemli bir avantaj. İnşallah savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sektöründe de ayrıcalıklı bir şirket olduğunda Samsun'daki üreticilere ciddi bir katkısı olacak. Yeni yeni şirketler de bunlara ilave olacak. Bu sosyal bir projedir. Bu proje başka sektörlere örnek olur inşallah. Bu şirketini kamu şirketi niteliğinde kurduğumuzda devletten veya üniversiteden ihalesiz bir şekilde ürün alınabilecek. Dolayısıyla ihale yapma şansı da kalmıyor. Şehrin sosyal ve ekonomik anlamda kalkındırmak da belediye olarak görevimiz. İnşallah bu şirket şehrimize hayırlı olur" diye konuştu.



"Mediclust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"nin 10 milyon lira sermayeli olarak kurulması kararlaştırıldı.



Komisyonda ayrıca Bafra'ya bölgesel kesimhane yapılması maddesi de kabul edilerek meclise havale edildi.



Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 18 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. - SAMSUN