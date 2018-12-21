Büyükşehir meclisinden önemli kararlar çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 17 ilçesiyle birlikte bir bütün olarak ulaşım sorunlarından arındırılmasını sağlayacak Ulaşım Ana Planı'nın Ocak ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geleceğini, alınacak onayın ardından uygulamaya gireceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 17 ilçesiyle birlikte bir bütün olarak ulaşım sorunlarından arındırılmasını sağlayacak Ulaşım Ana Planı'nın Ocak ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geleceğini, alınacak onayın ardından uygulamaya gireceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com