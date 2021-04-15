Büyükşehir meclisinde çalışmalar sürüyor
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Büyükşehir meclisinde çalışmalar sürüyor

Büyükşehir meclisinde çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı oturumları devam ediyor.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı oturumları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının bugünkü oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu konuşularak oylamaya sunuldu. Oturumun ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, "Nisan ayı Ramazan ayı ile birlikte bereketli geçiyor ama pandemi sürecinden dolayı toplantılarımızı hızlı, seri ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz ve katkı sunan meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün 2020 yılı faaliyet raporunun konuşulduğu bir oturum gerçekleşti, Genel Sekreter ve yardımcıları, daire başkanları arkadaşlarımızın katılımları ile gerçekleştirdik bu toplantımızı. Büyükşehir Belediyemizin bürokratlarına teşekkür ediyorum, 2020 yılı pandemi sürecine rağmen çok verimli geçti inşallah 2021 yılı çok daha ivme kazanarak sağlıklı bir zeminde hizmet üretme temennisinde bulunuyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Büyükşehir meclisinde çalışmalar sürüyor
Büyükşehir meclisinde çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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