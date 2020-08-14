Büyükşehir meclisinde AK Parti Grubu salonu terk etti Büyükşehir meclisinde AK Parti Grubu salonu terk etti İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, AK Parti'lilerin süreye uymadığını belirterek eleştiride bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Biz sizi nasıl susturacağız? Nasıl herkes gibi dinleyeceksiniz?

Büyükşehir meclisinde AK Parti Grubu salonu terk etti

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde, AK Parti'lilerin süreye uymadığını belirterek eleştiride bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Biz sizi nasıl susturacağız? Nasıl herkes gibi dinleyeceksiniz? Şimdi çıkaracağım sizi" dedi. Bunun üzerine AK Parti Grubu salonu terk etti. Soyer de, "Ben kimseyi çıkarmadım. Burada düpedüz hadsizliktir. Buna kimsenin hakkı yok. Bazılarına demokrasi bol geliyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısının üçüncü oturumunun son bölümünde AK Parti grubu ile Başkan Soyer arasında tartışma çıktı. Konuşma sürelerine uyulmadığını söyleyen Başkan Soyer, "Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar demokratik meclis yönetilmiyor. Bunu iddia ediyorum. Ben konuşacağım müsaade ederseniz. Böyle bir şey var mı? Bu nedir? Bu akıl alacak bir şey değil. Biz sizi nasıl susturacağız? Nasıl herkes gibi dinleyeceksiniz? Şimdi çıkaracağım" dedi. Bunun üzerine AK Parti Grubu toplantıyı terk etti. Soyer de, "Ben kimseyi çıkarmadım. Burada düpedüz hadsizliktir. Buna kimsenin hakkı yok. Bazılarına demokrasi bol geliyor. İnanır gibi değil. Bu kadar saygıyla sabırla anlayışla, hoşgörüyle, güler yüzle yönetmeye çalışıyoruz. Bu anlaşılır gibi değil. Biz zarafetimizi koruyacağız ama bu bir zafiyet değil. Biz 15 dakikada normalde bitirebiliriz. Saygıyla dinliyoruz. Saldırıyorlar, batırdın diyorlar. Her türlü hakareti yapıyorlar. 5 dakika kuralı var. Ben kabul etmiyorum Böyle bir şey yok. Bu büyük saygısızlık, haddini bilmemek ve büyük haksızlık Hakikaten anlaşılır gibi değil" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA