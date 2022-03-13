Büyükşehir meclisinde 41 gündem maddesi karara bağlanacak
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sakarya Büyükşehir Meclisi 14 Mart Pazartesi günü toplanıyor.
SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Meclisi 14 Mart Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 41 gündem maddesi karara bağlanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 14 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 41 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA