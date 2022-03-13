Büyükşehir meclisinde 41 gündem maddesi karara bağlanacak - Haberler

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Büyükşehir meclisinde 41 gündem maddesi karara bağlanacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Büyükşehir meclisinde 41 gündem maddesi karara bağlanacak

Sakarya Büyükşehir Meclisi 14 Mart Pazartesi günü toplanıyor.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Meclisi 14 Mart Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 41 gündem maddesi karara bağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 14 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 41 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA

Büyükşehir meclisinde 41 gündem maddesi karara bağlanacak

Büyükşehir meclisinde 41 gündem maddesi karara bağlanacak

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pazartesi, 14 Mart, Sakarya, Mart, Yerel, Haberler

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