Büyükşehir Meclisi toplanıyor
Sakarya Büyükşehir Meclisi 9 Eylül Pazartesi günü toplanıyor.
Sakarya Büyükşehir Meclisi 9 Eylül Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 55 gündem maddesi karara bağlanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı 9 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 55 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA