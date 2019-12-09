Büyükşehir Meclisi toplandı

09.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:22

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirdi. Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk yönetiminde yapılan meclis toplantısında 40 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında toplandı. Meclis bünyesindeki komisyonlardan gelen raporların görüşüldüğü toplantıda 40 gündem maddesi ele alındı.



Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden olan Engelsiz Çocuk Evleri ve Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi için hazırlanan yönetmelikler de ele alınarak oybirliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında ayrıca web tapu sistemi, üzerinden elektronik ortamda işlem yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a yetki verilmesi talebi de gündeme geldi. Meclis toplantısında web tapu sistemiyle ilgili protokolün yanı sıra Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) ile birlikte çalışma yapılmasına ilişkin protokol için de yetki talebi görüşüldü ve meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA