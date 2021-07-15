Büyükşehir Meclisi Temmuz Ayı Üçüncü Oturumu Yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan Başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan Başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında 15 Temmuz hain darbe girişimi kınanarak unutulmayacağı ve unutturulmayacağı vurgulandı. Mecliste ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde "Göç ve Uyum Daire Başkanlığı'nın kurulmasına karar verildi.

BAŞKANVEKİLİ KAYTAN: "TÜRKİYE GEÇİLMEZ, TIPKI ÇANAKKALE'NİN GEÇİLEMEDİĞİ GİBİ"

Meclis toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan: "15 Temmuz ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bir müdahalenin, yakın tarihte karanlık dönemleri iliklerine kadar hissetmiş ve yaşamış insanlarımızın şanlı direnişi neticesinde bertaraf edilmiş ve ülkemizde yeni bir 'Diriliş Destanı' yazılmıştır. Türkiye geçilmez, tıpkı Çanakkale'nin geçilemediği gibi yarın meclis çalışmalarımıza ara verdik. Arkadaşlarımızı 15 Temmuz'u unutturmamak üzere sahaya gönderdik. Bizler de sahada olacağız. Cuma günü meclisimiz çalışmalarına kaldığı yerden devam edecektir. Rabbimden bu günleri bir daha yaşatmamasını niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE "GÖÇ VE UYUM DAİRE BAŞKANLIĞI" KURULDU

Şanlıurfa'yı yakından ilgilendiren kararları meclisimizde almaya devam ediyoruz. Şanlıurfa en çok Suriyeli vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa'ya göç eden Suriyeli kardeşlerimize daha sağlıklı hizmetin üretilmesi için, "Göç ve Uyum Daire Başkanlığı'nın kuruluşuna karar verdik. Bugüne kadar şube müdürlüğü olarak yapılan hizmetlerimize biraz daha ivme kazandırma ve daha sağlıklı imkanlar ve hizmetler oluşturma noktasında bu karara imza atan arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Daire başkanlığında görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre