Büyükşehir Meclisi olağanüstü toplanıyor
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Büyükşehir Meclisi olağanüstü toplanıyor

Büyükşehir Meclisi olağanüstü toplanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Türkiye'nin gözü yaşlı izlediği Manavgat yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi 253 araç, 1146 personel ile yangın bölgesinde gece gündüz çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Manavgat yangını nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisini Olağanüstü toplantıya çağırdı. 3 Ağustos Salı günü Saat 14.00 da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıda bölgedeki çalışmalar değerlendirilecek. Yangından zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlar ve ağaçlandırma çalışmaları da olağanüstü meclis toplantıda görüşülecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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