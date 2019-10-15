Büyükşehir Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı bildirisi

15.10.2019 16:45

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından PKK/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak ve bir barış koridoru tesis sağlamak adına Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla AK Parti grubunun hazırladığı bildiriye meclisteki 4 siyasi partinin meclis üyeleri de destek verdi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından verilen önerge ile hazırlanan bildiriye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinin meclis üyeleri de destek vererek ortak bildiriye imza attılar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün imzasını taşıyan bildiri Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bulunan 5 siyasi parti grubu tarafından ortaklaşa imzalanarak kamuoyuna duyuruldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı oturumlarını başlatarak gündem maddelerini oylayan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, meclis üyeleri tarafından imzalanan Bildiriyi okudu.



Ak Parti grubu tarafından hazırlanan basın bildirisinde, "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için tehdit oluşturduğu ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA