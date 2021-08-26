Büyükşehir Meclisi Komisyon üyeleri beton yolu inceledi
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Büyükşehir Meclisi Komisyon üyeleri beton yolu inceledi

Büyükşehir Meclisi Komisyon üyeleri beton yolu inceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında 'Büyükşehir Belediyemizin yaptığı başarılı yol yapım çalışmalarını yerinde görmek, katkı sağlamak amacıyla, ayrıca önümüzdeki yıllarda yapılacak programlara ışık tutmak, ihtiyaçları yerinde belirlemek maksadıyla, bütün il genelinde çalışmalar yapılması' ile ilgili raporuna istinaden Trafik ve Ulaşım ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonları üyeleri, Saruhanlı ilçesi Alibeyli Mahallesi'nde devam eden beton yol uygulamalarını inceledi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Gür Demir, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik de komisyon üyelerine eşlik etti.

Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, beton yol yapımı hakkında ilgili komisyonların üyelerini bilgilendirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile ilk olarak 2019 yılında başladığını belirten Kuruçay, beton yol uygulamasının avantajlarından da bahsetti. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından tercih edilen beton yol yapımının uygulama esasları hakkında bilgilere erişen komisyon üyeleri; Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve yol yapım ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
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