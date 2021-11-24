Büyükşehir Meclisi Kasım Ayı Birleşiminde Önemli Kararlar Alındı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan'ın başkanlığında yapılan bütçe görüşmelerinde dört ilçenin 2022 gelir gider bütçesi onaylandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Kasım ayı 2. Birleşimi Meclis Başkanvekili Ahmet kaytan Başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kasım ayı içerisinde meclis gündemini oluşturan 2022 yılını kapsayacak olan ilçelerin gelir - gider bütçe görüşmeleriyle ilgili konular görüşüldü. Görüşmelerde Akçakale, Birecik, Bozova ve Haliliye ilçelerinin 2022 yılı gelir - gider bütçeleri müzakere edilerek onaylandı.

BAŞKANVEKİLİ KAYTAN: "AKÇAKALE, BİRECİK, BOZOVA VE HALİLİYE'NİN 2022 BÜTÇESİ ONAYLANDI"

Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

Başkanvekili Kaytan: " Kasım ayı Büyükşehir Belediye'mizin 2022 yılı bütçelerinin görüşüldüğü bir aydır. Meclisimiz çalışmalarına devam ediyor. Bugünkü birleşimimizde Akçakale, Birecik, Bozova ve Haliliye ilçelerinin 2022 yılı gelir - gider bütçeleri müzakere edilerek onaylandı. İlçelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm bu çalışmaların yapılması ve meclisimizin gündemine gelmesinde emeği geçen meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE ULAŞIMLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR

Ulaşım Daire Başkanlığının kent merkezi ve ilçelerde önemli kararlar aldığını da sözlerine ekleyen Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan" Ulaşım Daire Başkanlığımız gerek şehir merkezinde BELSAN eliyle ve ilçelerimizde ulaşımla ilgili çok ciddi kararlara imza attı. Yeni araç tahsisleri söz konusu oldu. Bu konuda çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığımıza ve diğer ilgili çalışma arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha rahat ulaşımının sağlanabilmesi için alınan kararları önemlidir. Bir an önce faaliyete girmesi için de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

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