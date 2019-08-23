Büyükşehir Meclisi Ağustos ayı toplantısını tamamladı

23.08.2019 17:32

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını tamamladı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, her ayın ilk haftasında düzenlediği meclis toplantısının bu ay ki birleşimlerini yoğun katılımla tamamladı. 5 gün süren birleşimler Meclis Başkan Vekilli Ahmet Kaytan başkanlığında yapılırken, toplantıda Şanlıurfa adına önemli kararlar alındı.



Bugün sona eren toplantının ardından bir değerlendirme yapan Meclis Başkan Vekilli Ahmet Kaytan, "Ağustos ayı meclis toplantımızı tamamladık. Önümüzdeki 5 yıl için stratejik planla ilgili hazırlık görüşmeleri yapıldı. Büyükşehir Belediye meclisimiz Urfa'yı ve Urfalıları, çalışanları bütün unsurları ile sorunlarla yakından ilgileniyor ve çözüm üretmeye çalışıyor. 5 gün boyunca komisyon raporlarımızda çok önemli konulara değindik. Toplantılarımız başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Urfa aldığımız bu kararlar doğrultusunda daha da güzelleşecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA