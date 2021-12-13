Büyükşehir Meclisi 2021'in son toplantısı gerçekleştirdi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. 2021 yılının son meclis toplantısında 44 maddelik gündem karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 21 asıl, 23 ek olmak üzere 44 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan, meclis üyelerince görüşülen Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve planlanan, Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sahabiye Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 4 hektarlık alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri ile ilgili olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. arasında ortak işbirliği protokolü imzalaması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi. Ek gündem maddeleri arasında Hacılar Belediyesi'ne 7 milyon TL ek bütçe verilmesi talebi de oy birliğince kabul edildi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, toplantı sonunda 2022 yılının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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