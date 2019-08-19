19.08.2019 19:01

- Büyükşehir meclis üyelerine Samsunspor forması

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve meclis üyelerine Samsunspor forması hediye edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos Ayı Birinci Birleşimi, Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Samsunspor yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve meclis üyelerine forma hediye etti.

"Mustafa Demir'in Samsunspor'a çok önemli katkıları oldu"

Başkan Demir'e 55 numaralı formayı hediye ettikten sonra açıklama yapan Samsunspor Başkan Vekili Tahsin Raci Kosif, yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin Samsunspor'la ilgili çok önemli projeleri olacağını belirterek, "Bugüne kadar Başkan Mustafa Demir'in Samsunspor'a çok önemli katkıları oldu. Bundan sonra da olacaktır. Samsunspor'un hedefleri doğrultusunda özellikle altyapıya yönelik yatırımlar ve sahalarla ilgili kulübümüzün geleceğine yönelik ortak çalışmalarda bulunacağız. Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde son derece olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da bu uyum devam edecek. Bundan sonraki süreçte de kendileriyle iş birliğimiz devam edecek. Bu iş birliği Samsun'a çok önemli hizmetler kazandıracak. Hep birlikte Samsunspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

"Süper Lig Samsunspor'u bekliyor"

Başkan Demir ise Süper Lig'in başladığını ve büyük takımların puan kaybettiğini ifade ederek, "Süper Lig şenlenmek için Samsunspor'u bekliyor. Yeni sezonda çok iyi bir oyun ve futbolla açık ara şampiyonluk bekliyoruz. Samsunspor markası basketbolda da rüzgar gibi esecek. Bu şehir sporun her dalında çok önemli bir merkez. Amatör spor noktasında belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Amatör spor dallarını çok daha geliştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA