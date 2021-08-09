Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda 48 madde karara bağlandı
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Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda 48 madde karara bağlandı

Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda 48 madde karara bağlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 48 maddelik gündem karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 33 asıl, 15 ek gündem maddesi olmak üzere 48 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında "Özvatan Sulama Alanı için Akıllı Sayaç" ve "Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi" projeleri de gündeme getirildi. Bu iki projede Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın yetkili kılınması talebi oylandı. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vefat eden halasının oğlu İsa Şimşek'in (81) cenazesi dolayısıyla meclis toplantısına katılamadı. - KAYSERİ

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Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda 48 madde karara bağlandı
Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda 48 madde karara bağlandı
Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda 48 madde karara bağlandı
Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda 48 madde karara bağlandı
Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda 48 madde karara bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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