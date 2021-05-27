Büyükşehir Mayıs Ayı Meclisi ikinci oturumu yapıldı
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Büyükşehir Mayıs Ayı Meclisi ikinci oturumu yapıldı

Büyükşehir Mayıs Ayı Meclisi ikinci oturumu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 9 maddelik gündem karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı İkinci Oturumu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında Kadir Has Kongre Merkezi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Toplantıda, 9 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabı'nın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu'nun gündeme alınmasının yanı sıra İncesu, Yahyalı, Özvatan, Kocasinan, Talas ve Melikgazi Belediye Meclisleri'nin aldığı kararların incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları da görüşüldü.

Daha sonra maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan vekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Büyükşehir Mayıs Ayı Meclisi ikinci oturumu yapıldı
Büyükşehir Mayıs Ayı Meclisi ikinci oturumu yapıldı
Büyükşehir Mayıs Ayı Meclisi ikinci oturumu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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