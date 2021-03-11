Büyükşehir Mart ayı meclisi İstiklal Marşı ile açıldı
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Büyükşehir Mart ayı meclisi İstiklal Marşı ile açıldı

11.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:56
Büyükşehir Mart ayı meclisi İstiklal Marşı ile açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan Mart Ayı toplantısı 40 maddelik gündem ile toplandı.

Büyükşehir Mart ayı meclisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün İstiklal Marşı'nın 100. Yılını kutlaması ile başladı. 12 Mart 1921 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir coşku ile okunarak kabul edildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, şunları ifade etti: "Türk tarihinin dönüm noktalarından biri de kuşkusuz Birinci Dünya Savaşı, düşman işgaline uğramış Anadolu topraklarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'dır. İşte bu ortamda Ankara'da ulusal bağımsızlık için tek yürek olan vatanseverlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu TBMM ulusal marşımız için bir yarışma düzenledi. Bu yarışmaya 724 eser katıldı. Henüz Kurtuluş Savaşı kazanılmamıştı ama o dönemin milletvekillerinden vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı eser İstiklal Marşı'mız olarak TBMM'de okunarak kabul edildi. Bugün büyük bir coşku ve gururla okuduğumuz İstiklal Marşı'mız vatan, bayrak sevgisi ve bu vatan için canını hiçe sayan şehitlerimiz için yazılmış bir destandır. Anadolu topraklarını tekrar bağımsızlığına kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve bu cesareti, vatan sevgisini dizelere döken vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve şükranla anıyorum"

Başkan Gürün'ün konuşmasının ardından Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan için canını hiçe sayan şehitler ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile meclis toplantısına geçildi. - MUĞLA

Büyükşehir Mart ayı meclisi İstiklal Marşı ile açıldı
Büyükşehir Mart ayı meclisi İstiklal Marşı ile açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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