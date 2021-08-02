Büyükşehir Manavgat ve Manavgatlıların yanında

Büyükşehir Manavgat ve Manavgatlıların yanında646 araç, 1767 personel yangın bölgesinde görev yapıyorManavgat yangını sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını seferber ederek hem yağın söndürme çalışmalarına destek oluyor, hem de yangından etkilenen Manavgatlıların her...

Büyükşehir Manavgat ve Manavgatlıların yanında

646 araç, 1767 personel yangın bölgesinde görev yapıyor

Manavgat yangını sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını seferber ederek hem yağın söndürme çalışmalarına destek oluyor, hem de yangından etkilenen Manavgatlıların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bölgedeki personel ve ekip sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi 646 araç, 1767 personel ile yangın bölgesinde görev yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Afet Yönetim Merkezi Başkan Muhittin Böcek'in koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki muhtarlarla iletişime geçilerek ihtiyaçlar belirleniyor ve en kısa sürede bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor. Bölgedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tahliyeleri de gerçekleştirilirken, Çeltikçi hayvan pazarında yem ve saman dağıtımı sürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de içme suyu alt yapı onarımlarına devam ediyor.

YARDIM TALEPLERİ KARŞILANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 196 besiciye yem ve saman yardımı yapılırken, 1063 küçükbaş, 88 büyükbaş hayvan tahliye edilip bakım altına alındı. Yangının çıktığı ilk andan itibaren ekipleriyle bölgede görev yapmaya başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi diğer ekiplerle koordineli bir şekilde yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında etkin görev alıyor. Diğer illerden gelen 107 araç 286 personeli ile birlikte gece gündüz çalışıyor.

YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Büyükşehir ekipleri ayrıca vatandaşlardan gelen yardımların ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılmasında ve dağıtılmasında da görev alıyor. Yangının çıktığı 28 Temmuz gününden bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 46 mahalleden gelen 66 bin 931 yardım talebi karşılandı. Bölgede bulunan 3 aşevi 5 günde 22 bin 400 kişilik 2 öğün yemek çıkardı. 30 bin dekar ekili alan üzerinde, 2800 yapı inşaatı yangında kül oldu.

SAHADA ETKİN ÇALIŞMA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ın yanı sıra Alanya Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı, Akseki Güneyyaka, Kepez ve Hocaköy, Gündoğmuş Narağacı ve Umutlu'da çıkan yangınların söndürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması konusunda da sahada etkin şekilde çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: Habermetre