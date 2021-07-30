Büyükşehir Manavgat'ta tüm ekipleriyle sahada

Büyükşehir Manavgat'ta tüm ekipleriyle sahada253 araç, 1146 personel canla başla çalışıyorManavgat yangınında ikinci gün geride kalırken, yangın çıktığı andan itibaren bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi 253 araç 1146 personel ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Manavgat'ta tüm ekipleriyle sahada

253 araç, 1146 personel canla başla çalışıyor

Manavgat yangınında ikinci gün geride kalırken, yangın çıktığı andan itibaren bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi 253 araç 1146 personel ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Muhittin Böcek ise yangın yönetim merkezinde koordinasyon çalışmalarını yönetirken, Manavgatlı hemşehrilerinin yanında yer alarak acıları paylaşıyor.

Manavgat'ta yangınla mücadele, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manavgat'a diğer illerden desteğe gelen ekiplerle de tam koordineli bir çalışma gerçekleştiriyor. Bölgede tüm kurumların siyaset üstü bir çabayla yaraları sarmaya çalıştığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Süreçle ilgili elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Diğer illerden desteğe gelen ekiplerimizle de koordineli bir şekilde çalışarak yangını söndürmek ve yaraları sarmak için çalışıyoruz" dedi.

ASAT'A JENERATÖR TAKVİYESİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede elektrik kesintisi nedeniyle su verilemeyen mahallelere jeneratör ile su vermeye çalışıyor. İlk gün bölgeye gönderilen 10 jeneratörün yetersiz kalması nedeniyle jeneratör sayısı arttırıldı. 33 jeneratör ile mahallelere su verilmeye çalışılıyor. ASAT ayrıca içme suyu üretim tesislerinden arazözlerle su desteği sağlayarak yangına müdahale eden ekiplere yardımcı oluyor.

YANAN HAYVANLAR DEFNEDİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi de yangından zarar gören vatandaşlara çorba ikramında bulunmayı sürdürüyor. Ayrıca en çok ihtiyaç duyulan su, buz ve ayran dağıtımı da yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Yangında zarar gören hayvanlar da unutulmuyor. Anet'e bağlı Halk Et Mobil Satış Tır'ı da Manavgat'ta soğuk hava deposu olarak görev yapacak. Su, içecek ve yiyeceklerin soğuk hava deposunda muhafazası sağlanacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvanların tedavisini yaparken, hayvanların tahliyesi başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları için koordinasyon çalışmaları da yürütülüyor. Yangın bölgelerinde hayvanlarını tahliye etmek için desteğe ihtiyacı olanlar 444 94 20 telefonu arayarak Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talep ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri ise Yangında telef olan hayvanların defni için Manavgat Belediyesi ile koordineli çalışıyor.

DESTEK EKİPELRİNE TEŞEKKÜR

Manavgat yangını için İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Muğla, Konya, Mersin, Isparta, Burdur'dan gelen 60 araç ve 200 personel de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Tüm kurumların koordineli çalışması ve dayanışması ile bu zorlu sürecin de atlatılacağına inandığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Manavgat'ımıza Antalya'mıza bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Bu zor günlerde yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa sürede yangının söndürülmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Habermetre