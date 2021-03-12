Büyükşehir Lunapark-Aquapark ihalesini pazartesi günü gerçekleştirecek
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Büyükşehir Lunapark-Aquapark ihalesini pazartesi günü gerçekleştirecek

12.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:10
Büyükşehir Lunapark-Aquapark ihalesini pazartesi günü gerçekleştirecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde yer alan mevcut Lunapark'ı yenileyerek Aquapark ve sosyal donatılar ekleyeceği "Lunapark-Aquapark ve Sosyal Donatılar" işi ihalesini 15 Mart 2021 saat 11: 00'da gerçekleştirecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde yer alan mevcut Lunapark'ı yenileyerek Aquapark ve sosyal donatılar ekleyeceği "Lunapark-Aquapark ve Sosyal Donatılar" işi ihalesini 15 Mart 2021 saat 11: 00'da gerçekleştirecek.

Kentin çehresine daha estetik bir görünüm kazandırmak için ihtiyaç duyulan alanlarda yenileme ve yapım çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı- Fırat Bulvarı kesişme noktasında yer alan toplam 94 bin 735 metrekare alan üzerine kurulu olan Lunapark'ı yeniliyor. Mevcut Lunapark alanına Aquapark ve sosyal donatıların da ekleneceği yeniden inşa çalışmalarının ilk aşaması olan ihale işlemi Açık Teklif Usulü ile 15 Mart 2021'de saat 11: 00'da gerçekleşecek. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı yıllık 360 bin TL kira bedeliyle işletilen Lunapark'ın yapılacak ihalesine Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği ihale şartnamesini yerine getiren tüm şirketler katılabilecek. Söz konusu ihale belirtilen tarih ve saate rekabet ile şeffaflık ilkeleri doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi remi web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Pazartesi gerçekleşecek ihale işleminin ardından, ihaleyi kazanan firma veya şirketin belirlenmesiyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mevcut Lunapark'ta yenileme işlemlerine başlayacak. - DİYARBAKIR

Büyükşehir Lunapark-Aquapark ihalesini pazartesi günü gerçekleştirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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