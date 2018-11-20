Büyükşehir'li Boksörlerden 4 Madalya

Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Büyük Erkekler 3.grup Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası müsabakalarında Bursa Büyükşehir Belediyespor rüzgarı esti. Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Bursa Büyükşehirli sporculardan 81 kg'da Bayram Malkan birincilik, 75 Kg'da Mert Kemal Ergün ikincilik, 60 Kg'da Cumali Aziz ve +91 Kg'da Önder Nuri Malkoç ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Turnuvaya katılım sağlayan 4 sporcusunun derece elde ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, takım halinde ikinci olarak kupa kaldırdı.