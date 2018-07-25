Büyükşehir'le Öğrenciler de Mutlu, Veliler de

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, İlçeler Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Eren Çakır ile birlikte 13 ilçede faaliyette olan 18 adet Çocuk Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya gelen Daire Başkanı Ergün Aksoy, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretler hakkında bilgi veren Aksoy, "13 ilçede 18 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yaz döneminde de Türkçe, İngilizce, matematik, okul öncesi, satranç, bale ve ritmik jimnastik, mental aritmetik, halk oyunları, gitar, keman, resim olmak üzere 11 branşta kurslarımız devam etmekte" dedi.

Vatandaşların Bilgi ve Donanımına Katkı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eğitim desteği ve yatırımlarına büyük önem verdiğini belirten Aksoy, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, MABEM kursları ve sanat ve meslek edindirme kurslarıyla vatandaşların bilgi ve donanımlarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde verilen eğitimin kalitesinden ve çocuklarının gelişimlerine sağladığı pozitif katkıdan memnuniyet duyduklarını ifade eden veliler de, sağladıkları imkan nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.