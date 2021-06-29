Büyükşehir'le Bağlan Hayata

29 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİBüyükşehir'le bağlan hayataBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, vatandaşların internete kolay erişimini sağlamak amacıyla kablosuz güvenli internet erişimi altyapısını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

29 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir'le bağlan hayata

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, vatandaşların internete kolay erişimini sağlamak amacıyla kablosuz güvenli internet erişimi altyapısını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bursalılar, Orhangazi Belediye Meydanı'nın da eklenmesiyle 36'sı kapalı, 37'si açık alan olmak üzere toplam 73 noktada güvenli internet hizmetinden kolaylıkla yararlanabiliyor.

Ulaşımdan altyapıya kadar tüm hizmetleri akıllı belediyecilik uygulamalarıyla çağın gereklerine uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların internete kolay erişimini sağlamak amacıyla başlattığı kablosuz güvenli internet erişimi altyapısını genişletmeye devam ediyor. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan altyapı ile birçok hizmet birimi ve müzelerde kablosuz güvenli internet erişimi hizmetini kendi internet altyapısını kullanarak sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kablosuz erişim noktalarına Orhangazi Belediye Meydanı'nı da ekledi. Böylelikle Bursalılar, 36'sı kapalı, 37'si açık alan olmak üzere toplam 73 noktada güvenli internet hizmetinden kolaylıkla yararlanabiliyor.

Aylık 300 bin bağlantı

Günümüzde alışverişten kamu kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin büyük bir kısmının da internet üzerinden yapılıyor olması nedeniyle güvenlik internet erişim noktaları vatandaşlara da büyük kolaylıklar sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin güvenli internet erişim noktalarında aylık ortalama 50 bin farklı cihazdan 300 bine yakın bağlantı gerçekleştiriliyor. Ortama bağlantı süresinin 30 dakika olduğu saptanırken, vatandaşlar internet üzerindeki birçok işlemini bu noktalarda rahatlıkla yapabiliyor.

Vatandaşlar bu ortamlarda Büyükşehir-Misafir adı ile sağlanacak bağlantıya yönlendirmeleri takip ederek erişim sağlayabiliyorlar.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre