Büyükşehir, Kuzeyşehir projesi'ni tanıttı

03.10.2019 16:12

Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı'nda, Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan stantta, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde 50 bin konutlu 8 bin 500 dönümde hayata geçirilecek Kuzeyşehir Projesi'nin maketi yer aldı. Yoğun ilgiyle karşılanan stant, GASKİ Düzbağ ve Sıfır Atık projelerine ilişkin afişler öne çıktı.

Ama fuarların, tanıtımların, reklamların durmadan devam etmesi lazım. Her tedbir sonrası yeni bir atılım yeni bir yükseliş başlıyor. Gaziantep'in hem çevresinde, hem de kendi içinde bir potansiyeli var. Baktığımızda Gaziantep'i şehir olarak yarısından fazlasını baştan yapmak gerek. Gaziantep'te de Türkiye'de de inşaattan daha fazlasına gerek var. Gaziantep, son 30-40 yılda aldığı göçlerle 100 metrekarelik alanlara yapılan yığma yapılarla oluşan bölgeleri mevcut. Bu hem sosyolojik olarak devam etme şansı hem de bir güvenlik sorunu oluşturuyor. Bir deprem olduğunda insanlarımızın çok fazla can ve mal kaybı olacak. Yapılacak şey sosyal konutun üretilmesi. Şehir zenginleşiyor, zenginleştikçe beklentiler artıyor. Ev standartları ve ihtiyaçları gün geçtikçe değişiyor. Gaziantep'te inşaata gerek yok demek, meseleyi kavramamak anlamına geliyor. İmarlı yerler bu ihtiyaçlar doğrultusunda tekrar elden geçirilerek insanların konut ihtiyaçlarına cevap vermek gerekiyor. Bunu takiben yol, okul, sosyal alan, sağlık alanları ihtiyacı oluyor. Herkes elini taşın altına koymazsa başkasının arazisinde böyle bir şeyi bekleme şansımız yok" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "'Dünya'da Türkiye, Türkiye'de Gaziantep. Kent olarak ne olursa olsun çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya, ihracata devam ediyoruz. Ürünlerimiz 180 ülkeye ihraç ediliyor" dedi.

Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk de şunları aktardı: "Ülke olarak Suriye'nin yeniden yapılanmasına talibiz ve böyle bir gücümüz mevcut. Bunu yaparken de özellikle Gaziantep'teki inşaat sektörünü ve yapı malzemeleri açısından rekabet edebilecekleri bir seviyeye ulaştırmamız gerekiyor. Bu konuda gerekli odaların irtibata geçip Suriye'de iş yapabilecek noktaya getirilmeli. Gaziantep, en yakın fay hattına 45 kilometrelik kuş uçuşu bir mesafede bulunmaktadır. Bu fay hattının oluşturacağı bir depremde Gaziantep'in etkileneceği açıktır. Bu tehlikeyi dikkate alarak Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 'Gaziantep Deprem Master Planı' ön protokolü yaparak gerekli çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediyelere ve belediye teknik ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol stantları gezdi, stantlar arasında en fazla ilgiyi Büyükşehir Belediyesi'nin standı çekti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, vali Gül ve protokol üyelerine Kuzeyşehir, GASKİ Düzbağ ve Sıfır Atık projesinin detaylarını maketler üzerinden anlattı.

Kaynak: Bültenler