Büyükşehir kursları başarı getirdi

17.09.2019 17:40

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli kurslarına katılarak sınavlara hazırlanan 146 öğrenci, proje liseleri ve üniversitelere girmeye hak kazandı. 93 öğrenci de ortaöğretimde devlet bursu alma hakkı elde etti.



Başarı gösteren öğrencilerden bir grup, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Öğrencileri tebrik eden Başkan Gürkan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz" dedi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenim çağındaki vatandaşların eğitim hayatlarına önemli katkılar sunuluyor. Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat sosyal ve eğitim merkezlerinde düzenlenen çeşitli kurslara katılan öğrenciler, okul hayatlarında başarılarını arttırıyor. Binlerce öğrencinin yararlandığı faaliyetler sonucunda 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 61 öğrenci proje Anadolu ve Fen liselerini kazanırken 93 öğrenci de orta öğretimde devlet bursu kazandı. Liselere giden öğrencilerden 55'i proje Anadolu ve Fen liselerini kazanırken; 1'i güzel sanatlar lisesi piyano, 5'i de resim bölümünde okuma hakkı elde etti.



Üniversite hazırlık ve üniversite yetenek sınavları için Sanat kurslarına katılan 85 öğrenci de başarı göstererek üniversiteli oldu. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerden 30'u Hukuk Fakültesi, okul öncesi öğretmenliği, İlahiyat, İşletme, Mühendislik gibi çeşitli fakülte ve bölümleri kazanırken; yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerden 40'ı resim iş öğretmenliği ve güzel sanatlar fakültelerine, 4'ü piyano lisans bölümüne; 11'i de devlet konservatuvarı ile müzik lisans bölümlerine girmeye hak kazandı.



Başarı gösteren öğrencilerden 20 kişilik bir grup, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı, Başkan Gürkan'a çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Başkan Selahattin Gürkan, "Ülkemizin geleceği için, Milletimizin hür ve bağımsızlığı için çocuklarımızın çok iyi yetişmesi lazım. Yani gelecek neslin ihtiyaç duyacağı bilgi birikimiyle, bilgiyle mücehhez bir şekilde yetişmesi lazım. Gelecekte hangi meslekler olacak ve bu mesleklerin hangileri daha aktif olacak ve Türkiye'nin gelişmesinde veyahut o arada insanlığın genel anlamda gelişme trendinde hangi meslekler etkili olacak? Bu konuların dikkate alınıp çocuklarımızın öyle yetişmesi lazım ki yarın ülke emin ellerde olsun. Aksi takdirde bir bakarsınız ki geriye ricat etmiş, günden dünü arayan, geleceği kaybeden bir toplum hüviyetine bürünülür. O anlamda biz gençlerimizi, çocuklarımızı önemsiyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleridir. Ben çocuklarımıza güveniyorum ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Nitekim buraya gelen çocuklarımız şimdiden başarılar elde etmeye başlamışlar" şeklinde konuştu.



Kendisinin de öğretmen kökenli olduğunu anımsatarak öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Başkan Selahattin Gürkan, "Çocuklarımızı bağımsız düşünebilecek şekilde yetiştirin" ifadesini kullandı.



Başkan Gürkan, öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak, "En ideal beklediğimiz konu güzel ahlaklı nesiller olmanız. Bol bol, her çeşit kitap okuyun. Tekrar sizleri yetiştiren anne baba öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Tarihte çokça örneklerinin yanısıra bugün Suriye'de olduğu gibi devlet otoritesinin olmaması neticesinde zulmün zalimin kol gezdiği ve insanların zulmün ötesinde kendi hayatları dahil hiçbir şeylerinin garantide olmadığı bir ortam olur. Onun için devletimize milletimize bağlı birer birey olarak hem devletimize milletimize karşı sorumluluğumuzun hem de kendimize ve ailemize karşı sorumluluğumuzun bilincinde bireyler olarak yetişmemiz çok önemli" vurgusu yaptı.



Öğrencilerle sohbet eden Başkan Gürkan, Sakarya Meydan Muharebelerinin yıl dönümü olması dolayısıyla da açıklamalarda bulundu.



Başkan Gürkan, "22 gün 22 gece Sakarya kan akmış ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihi emri olan 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça düşmana terkedilemez' demiştir. 1. ve 2. İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı ile Türk Ordusunun geriye çekilmesi dolayısıyla sanki bir bozgun havası algılanıyor. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sözü söylüyor. Yani 'biz bundan daha geriye çekilebiliriz ama bizim bütün vatan toprağı hedefimizdir ve özgür olması istikbalini kazanması hedefimizdir' anlamında söylüyor. ve Savaş, zaferimizle sonuçlanıyor. Netice itibariyle Sakarya Meydan Muharebeleri, Türk Tarihi açısından önemlidir. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruzun temelini oluşturan en önemli zaferimizdir" diye konuştu.



Öğrenci velileriyle de sohbet eden Başkan Gürkan, ayrıca öğrencilere kalem hediye etti. - MALATYA

Kaynak: İHA