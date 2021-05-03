Büyükşehir Kürek takımından 6 madalya
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Büyükşehir Kürek takımından 6 madalya

Büyükşehir Kürek takımından 6 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli Takım seçmeleri için Sapanca'da düzenlenen Kürek yarışına Büyükşehir'den 9 sporcu katıldı ve 6 madalya ile takımlarını gururlandırdı.

Milli Takım seçmeleri için Sapanca'da düzenlenen Kürek yarışına Büyükşehir'den 9 sporcu katıldı ve 6 madalya ile takımlarını gururlandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüplerinden Kürek Takımı Sapanca'da düzenlenen Milli Takım seçmelerine katıldı. 6 ilden 9 kulüp ve 71 sporcunun yer aldığı yarışlara Büyükşehir'den 9 sporcu katıldı. 2 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz Madalya farklı kategorilerde yarışan Büyükşehirli sporculara takdim edildi. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Sporcularımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Nice başarılar kazanmak ve Sakarya'nın adını podyumlara taşımak için çalışmalara devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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